Heile 90 frivillige har meldt seg i Volda

Nyheiter

Heile 90 personar i Volda kommune har meldt seg for å stille opp og dekkje opp helsepersonellfunksjonar dersom det vert behov.

- Dette er vi svært takksame for, skriv Volda kommune på si heimesida. Dei skriv vidare:

«Det er framleis ikkje påvist smittetilfelle i Volda kommune, men det betyr ikkje at smitten ikkje alt er her. Vi oppmodar alle til å fortsette å ta situasjonen på alvor.»

Kommunen rår elles til å sjekke kommunen si heimeside og Folkehelseinstituttet sine sider.

- Følg vidare med i dei lokale media. Dei. gjer ein god og viktig jobb for å få ut informasjon, skriv Volda kommune.

Vidare skriv kommunen at dei ikkje vil fakturere for tenester dei no ikkje leverer, som SFO og barnehage.