137 har meldt seg til helsearbeid

Nyheiter

Kommunedirektør Wenche Solheim oppyste under formannskapsmøtet i Ørsta tysdag at det var 125 som hadde melt seg. Det var statusen måndag kveld. Sidan har yttelegare 12 meldt seg..

Formannskapsmøtet vart halde digitalt, der representanane sat på heimekontor eller på arbeidsplassane sine for å vere med på møte.

- Vi er i, og opplever, ein svært krevjande situasjon, sa Solheim til formannskapet.

- Det handlar om å redusere kontakt, og sikre samfunnskritiske funksjonar, sa Solheim..

For helse- og omorgsområdet handlar det om å ta i vare pasientar og brukarar. Det vert arbeidd med bemanningsplanar, og kartleggje kva personellbehov som kjem etter kvart.

- Det kan også verte aktuelt å flytte personell, sa Solheim.

Kommunen etterlyste i helga folk med helsefagleg utdanning, og som kunne vere i beredskap viss tilsette vert sjuke eller må i karantene.

- Per tidleg måndag kveld, hadde 125 meldt seg. Det er vi veldig glade for, sa Solheim.

Ho orienterte også om at kommunen no legg ut eit nytt skjema, der frivillige kan registrere seg for ymse typar arbeid kommunen kan ha behov for.

Folk kan følgje denne for å registrere seg: https://www.orsta.kommune.no/beredskap/koronaviruset/meld-deg-som-frivillig-registrer-di-helsefaglege-kompetanse/

Kommunen opplyser at ingen har vorte kalla inn enno. Personane vert sett opp i liste og kontakta per telefon dersom det vert behov for det.