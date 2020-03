Ørsta og Volda innfører ikkje eigne karantenereglar - enno

Nyheiter

Det var på formannskapsmøtet tysdag at kommuneleiinga fekk spørsmål om dette. Hans-Olav Myklebust (Frp) viste til at Hareid, Ålesund, Giske og Sula har kome med eigne karantenereglar, der folk som kjem frå andra kantar av landet automatisk skal i karantene.

- Er dette aktuelt for Ørsta?, spurde Myklebust.

- Vi har vurdert dette saman med Volda. Det er i alle fall heilt sikkert at det er uaktuelt for Ørsta så lenge ikkje Volda gjer det same, sa Solheim.

Vidare orienterte ho om at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjeve innspel om dette, og at rådet er at ein skal følgje nasjonale føringar..

- Dette er ein situasjon vi vurderer fortløpande, og vi håper det kan kome ei regional føring på dette, sa Solheim.