- Vil minimere konsekvensane for folk, næringsliv og samfunn

Nyheiter

Børsfall og varsel om permiteringar gir ein uroleg økonomisk situasjon grunna korona-viruset. Sparebank1 Søre Sunnmøre seier at dei vil stille opp for dei som trenger hjelp.

– Som lokalbank ønsker Sparebank 1 Søre Sunnmøre å bidra til å minimere konsekvensane for folk, næringsliv og samfunn. Vi oppmodar privatpersonar, næringsliv og andre aktørar som ønsker hjelp om å kontakte oss så tidleg som råd. Ingen situasjon er lik og difor vil vi ha tett dialog med dei ramma slik vi kan tilpasse tiltak utifrå kvar enkelt situasjon. Det kan vere alt frå avdragsutsetting på lån, økonomisk rådgjeving, forsikringsspørsmål, auka kassakreditt eller andre tiltak, seier administrerande direktør Stig Brautaset.

Det er ein uroleg økonomisk situasjon i Noreg grunna korona-viruset. Sparebank 1 Søre Sunnmøre merkar ei auke i talet på førespurnader frå privat- og næringslivskundar.

– Vi skal vere konstruktive og løysningsorienterte. Både Sigrun Heltne Vartdal og Stig Brautaset arbeider med å kartlegge bedrifter som kan få utfordringar. Oppmodinga er å ta kontakt med oss. Vi veit ikkje talet på privatpersonar som kan bli råka. Mange har fått permitteringsvarsel, men heldigvis er strakstiltaka frå Regjeringa som dei nye permitteringsreglane eit positivt bidrag som vil minimere skadeverknadane for privatpersonar. Dette gjeld også for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar. Til dømes er det innført å redusere tal dagar med lønnsplikt for arbeidsgivarar ved permittering frå 15 til 2 dagar, og ein opphevar ventedagane for dei som blir permittert. Samstundes blir kravet om reduksjon i arbeidstida for å motta dagpengar redusert.

- Vi veit likevel at ein stor kostnad for mange er bustadlån og vi oppmodar kundar til å ta kontakt med oss med spørsmål om avdragsfridom og andre ting dei lurer på, seier kommunikasjonsansvarleg Veronica Kvalen Pilskog.

Banken vert kategorisert som ei samfunnskritisk teneste.

– Vi må fungere og kundane skal ikkje merke noko. Vi skal hjelpe dei som har behov. Situasjonen no er uklar og vi veit ikkje kor lenge dette vil vare.

Internt har banken gjort tiltak for hindre smitte av korona-viruset. Over halvparten av dei tilsette arbeider no frå heimekontor og banken tek ikkje imot fysiske besøk i lokala sine.

– Etter det vi veit var vi ein av dei første bankane som stengde dørene for fysiske besøk. Dette gjorde vi fredag. Årsaka var at vi såg at situasjonen forverra seg minutt for minutt. Vi har hatt fleire møter med krisestab. Dei som kan arbeide like effektivt heimanfrå gjer det. Vi har ikkje stengt lokala våre for tilsette og vi har ikkje så mange tilsette at dei sitt oppå kvarandre. Over halvparten av våre tilsette sitt heime og arbeider. Vi har gode digitale løysingar slik at dette fungerer godt, seier Pilskog som understrekar at dette er ein spesiell situasjonen også for ein bank.