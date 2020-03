- Unngå hamstring, og ver budde på lengre ventetid

Nyheiter

- Det er ingen grunn til å hamstre hos oss. Vi har fullt opp av alle apotekvarer med unnatak av antibac og munnbind.

Det fortel apotekar Aleksandra Bacia på Apotek1 Ørsta, som no har innført to skift og svært hyppig desinfisering for å redusere smittefaren.

- Første skiftet jobbar frå 08.00 til 14.00, og det andre frå 14.00 til 20.00. Så dersom ein av oss får viruset – bank i bordet – så må ikkje alle ut i karantene, og dermed kan vi halde apoteket ope til vanleg tid, frå 09.00 til 19.00.

- Kva om ein frå kvart skift vert smitta – må apoteket då stengje?

- Eg håper sjølvsagt vi unngår ein slik situasjon. Om det likevel skulle skje, så har vi eit nær samarbeid med Volda-apoteket, så vi skal nok klare å oppretthalde apotek-tilbodet i Ørsta/Volda, seier Bacia, som elles fortel at dei desinfiserer kritiske punkt i apoteket så ofte som ein gong i kvarteret.

- Korleis har pågangen vore?

- Då dei første korona-tilfella vart registrerte lokalt i førre veke, vart det svært stor pågang onsdag og torsdag, og då var det vanskeleg å få folk til å halde den avstanden ein bør no, altså på ein og ein halv meter. Sidan har folk vore svært flinke til dette, seier Bacia.

Før helga innførte apoteket også regelen om å sleppe inn berre fem kundar i gongen, noko som også går greitt.

- Men restriksjonane og at vi har lavare bemanning til ein kvar tid kan altså føre til at det blir litt lengre ventetid for kundar. Og så har vi stengt eit kvarter rundt vaktskiftet, frå 13.45 til 14.00. Dette blant anna for ei grundig desinfisering. Vi har også innført ein regel om at vi leverer ut berre ein månads forbruk av insulin, mot normalt tre månader. Dette for å unngå å gå tomme, seier apotekaren.

- Og for å gjere det heilt klart – dette er eit virus, så det er ingen medikament de har som hjelper mot det?

- Nei, men hostesaft og paracet kan jo vere lurt å ha, både for å dempe hoste og feber.

Apotek 1 sentralt ber folk hjelpe apoteka og vise omsyn slik at dei som jobbar der kan halde seg friske. Ikkje minst viktig er det at personar med symptom på luftvegssjukdom eller som er i karantene ikkje kjem til apoteka.

«Man kan heller be andre personer om å hente medisiner og apotekvarer for seg. Alt man trenger å gjøre er å fylle ut en fullmakt, og sende med dem legitimasjonen sin. Slik reduserer vi smittefaren i felleskap, skriv kommunikasjonssjef i Apotek 1 Kjersti S. Ofstad.