Politiet ber foreldre syte for at barn og unge er heime

Nyheiter

Lensmann Janne Garnes Nilsen i Ørsta og Volda seier at politiet lokalt ikkje har fått spesielle meldingar om at born og unge samlar seg på kjøpesenter og liknande, no når dei har fri frå skulen.

– Men det har vore eit særleg tema for politiet dei siste dagane, og politidistriktet går no ut med ei generell oppmoding til foreldre og føresette om at dei går føre som gode rollemodellar, fortel Garnes Nilsen.

– Politiet er kontakta av tilsette i helsevesenet som uttrykkjer stor uro knytt til at barn og ungdom no samlar seg i grupper, og på denne måten eksponerer seg for smittefare. Tilbakemeldingar vi har teke imot, syner at t.d. kjøpesenter no er samlingsstadar for større grupper med barn og ungdom, heiter det frå politiet.

Politiet understrekar at dersom tiltaka som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sett i verk skal fungere, er det svært viktig at alle innbyggjarar rettar seg etter desse.

– Skal tiltaket med stengde skular fungere som tenkt, må ein halde seg til oppmodingane frå Folkehelseinstituttet, heiter det frå politiet.

Politiet seier generelt at situasjonen no er at ungdommar samlast, og dette aukar smittefaren for dei rundt seg. Dette kompliserer sporing av smitte for kommunelegane. Konsekvensen kan vere at smitta personar går glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noko som kan føre til ytterlegare spreiing av viruset.

– Covid-19 er definert som ein pandemi. Tiltaka for smittevern og hindring av spreiing er omfattande. Heile verda innfører strenge restriksjonar i den hensikt at ein felles innsats skal hindre at menneskeliv går tapt. Kommunane har ansvar for tiltak overfor sine innbyggjarar, slik at kommunelegane skal kunne gjennomføre sporing av smitte. Folk er oppmoda om å halde seg heime og unngå samlingar av folk. No er det ikkje riktig tid for barn og ungdom å «henge» på t.d. kjøpesenter, heiter det frå politiet.

Politiet ber foreldre og føresette om å gå føre som gode rollemodellar for barn og ungdom.

– Snakk saman om kvifor det er ekstra viktig med god handhygiene, og det å unngå større samlingar av folk. Det er også svært viktig å halde god avstand til dei som er rundt ein. Pass godt på kvarandre! Smittevern-tiltaka påverkar oss alle, og hugs at dette er ein felles internasjonal dugnad for å hindre tap av menneskeliv, heiter det frå politiet.