Korona-tiltak hos VØR

– Vi har eit viktig samfunnsoppdrag vi skal utføre, og treng derfor di hjelp for å ta vare på våre medarbeidarar, slik at avfallsinnhentinga kan gå som normalt. Renovasjon er ein av dei samfunnskritiske funksjonane for å unngå problem med lukt, skadedyr og potensielle smitteproblem, når avfall ikkje lengre blir henta inn og behandla, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

VØR skriv at dei ynskjer å verne om risikogrupper, deira tilsette og samstundes halde oppe tilbod om avfallshenting og levering av avfall til innbyggjarane.

Avfallshentinga held førebels fram som vanleg.

– Men vi ønskjer at du tek deg ein grundig handvask både før du trillar fram dunken og etter at du har trilla han tilbake. Vi rår alle til å vaske dunken etter tømming, heiter det frå VØR.

Administrasjonsbygget vil vere stengt for besøkande.

– Vi har mindre bemanning enn normalt. For å redusere smittefaren ber vi om at innbyggjarane heller tek kontakt med oss på telefon (70048600), e-post firmapost@vor.no, eller på Facebook-sida vår.

Det vert endra opningstid på miljøstasjonen i Hovdebygda og regulering av trafikk.

– I perioden 20. mars t.o.m. 8. april held vi ope måndagar (08.00-15.30), tysdagar (16.00-19.00) og fredagar (08.00-15.30). Miljøstasjonen held stengt laurdagar i same periode, opplyser det interkommunale reinhaldsverket.

Minigjenbrukstasjonen på Grodås vil framleis halde ope måndagar til normal opningstid (16.00-18.00).

– Ved stor pågang på miljøstasjonen i Hovdebygda kjem vi til å avgrense kor mange som får kome inn samtidig. Det er viktig med god handhygiene, og avstand til andre besøkande og tilsette. Det er sett fram handsprit i vektbuda og miljøstasjon som ein kan nytte seg av før og etter besøk. Ved betaling av avfall er berre bankkort tillate. Personar som er i karantene, kjenner på symptom, eller som ikkje har noko pressande behov for å besøke miljøstasjonen, ber vi om å halde seg heime i tråd med råda frå helsestyremaktene, heiter det i pressemeldinga.

Endringane blir i første omgang gjeldande til over påske. Vi kjem fortløpande med ny informasjon.