Framleis ingen med påvist koronasmitta i kommunen

Nyheiter

Volda er framleis utan personar med påvist korona-smitte, opplyser ordførar Sølvi Dimmen og kommunaldirektør Rune Sjurgard i ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Og skal ein ha moglegheit til at det skal halde fram slik, meiner dei at di eiga åtferd er avgjerande for at vi skal unngå smitte og smittespreiing.

Dei oppmodar spesielt ungdommen til ikkje å gå på fest eller stimle saman. Dei bør halde seg heime, meiner Dimmen og Sjurgard.

-Dette er tida for å vere heime og halde kontakten via mobilen eller dataen, seier dei.

Dette fordi koronaviruset er så aggressivt smittsamt.

Dei åtvarar også mot å tru at smitten ikkje har kome til kommunen, sjølv om ein ikkje har påvist tilfelle av koronaviruset i lokalmiljøet.

Dersom innbyggjarane har fysisk kontakt eller slurvar med handvask og hygiene, så kan viruset spreie seg svært raskt. Helsemyndigheitene har sett i gang så strenge tiltak for å redusere spreiinga av viruset, og på den måten halde det på eit nivå som helsevesenet kan greie å handtere.

Kommunen har innført adgangskontroll på legekontora, samt bruk av videokonsultasjon og telefon der det er mogleg. Dette er for å sikre at ein ikkje sprengjer kapasiteten ved legekontora. Det vert oppretta eksternt legekontor ved helsestasjonslokalet på Øyra skule for undersøking av dei som kan ha smitten.

Nattlegevakta er flytta til Myrvåg helsesenter for å skilje det ut frå sjukehuset sine pasientar. Prioritering i helse og omsorg. Drifta i helse- og omsorgstenesta er lagt opp slik at berreheilt naudsynte tenestar er i funksjon.

Dei som har spørsmål om korona kan ringje helsestasjonen sin informasjonstelefon på nr 970 11 773 - Ope 11.00-15.00 kvardagar. Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015

Kommunale bygg er stengt for publikum og det er innført forsterka reinhald av kontaktflater i dei kommunale bygga.

Butikkar og restaurantar som held ope har fått påbod om om kontollere antal i lokalet for å gjere det mogleg med 1 meter avstand til kvarandre, samt påbod om reinhald av kontaktflater. Dette vil også gjelde bensinsstasjonar og liknande.

Det vert gitt mykje informasjon frå ulike kjelder i denne situasjonen. Det er også viktig å roe ned situasjonen og ta forholdsreglane på alvor. Det er ikkje krig der vi vert hærtekne av eit anna land, men ein krig mot eit virus som kan overvinnast med fredlege våpen der kvar og ein av oss er vår eigen våpenførar. Auken i talet på smitta og sjuke i Noreg den komandetida vil vere avhengig av effekten av tiltaka som er iverksett og om innbyggjarane etterlever råda som vert gitt, sa Dimmen og Sjurgard.