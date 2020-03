Dei fire smitta frå Ørsta var i same reisefølgje

Nyheiter

Ved Ørsta legesenter vart heile 27 ørstingar testa for koronasmitte. Og seint på ettermiddagen opplyste kommunen at dei fire som har testa positivt var i same reisefølgjet i Austerrike.

Då Møre-Nytt var på testaden tidleg måndag ettermiddag, kom det etter kvart reine køen av bilar med ørstingar som skulle late seg teste.

Helsepersonellet ved legesenteret forklarte at dette er personar som oppfyller krava, og føler seg sjuke.

Folkehelseinstituttet fortel kven som skal koronatestast:

«Pasientar med akutt luftvegsinfeksjon med behov for innlegging. Pasientar i alle helseinstitusjonar med akutt luftvegsinfeksjon. Tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid med akutt luftvegsinfeksjon. Personar med akutt luftvegsinfeksjon som har vore i nærkontakt med eit stadfesta tilfelle av covid-19 . Spesielt sårbare grupper bør vurderast for testing sjølv ved milde symptom. Personar med akutt luftvegsinfeksjon med minst eitt av symptomene feber, hoste eller kort pust.»

Stengde dører

Dørene på Ørsta helsesenter er no stengde, så det nyttar ikkje berre å møte opp der.

- Legesenteret må gjere strenge prioriteringar på kven dei kan ta inn til time. Det er viktig at telefonlinjene våre er opne for dei som verkeleg treng akutt helsehjelp - også i dei tilfella som ikkje er relatert til den pågåande korona-situasjonen i samfunnet vårt. Det er likevel god legekapasitet for rågjeving per telefon, så dei kan avgjere om du skal inn på time om du er usikker - viktig at dei som er sjuke ikkje er redde for å ta kontakt, skriv Ørsta kommune.

Ring først

Alle pasientar med feber eller symptom på luftvegsinfeksjon skal ringe legekontoret på (700 48 050) før oppmøte. De vil då få instruksjonar på kva dei skal gjere.

Dørene til legesenteret er altså stengde. Helsesekretær tek i mot dei som kjem, og ser til at du kjem til rett plass.

Vidare skriv kommunen at ein ikkje skal møte til bestilte timar på legesenteret om det ikkje hastar:

– Det er ikkje naudsynt å ringe for å avbestille. De vil ikkje verte belasta med gebyr for manglande oppmøte. Dersom timen din ikkje kan vente, skal du sjølvsagt kome, skriv kommunen.

Legevakt (telefon 116 117) skal berre nyttast til konsultasjonar som ikkje kan vente til dagtid når legekontoret er ope.

Generelle spørsmål

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset. Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

Nattlegevakta vil frå no vere stasjonert ved Myrvåg legevakt i tidsrommet kl 22-08. Dette med bakgrunn i den pågående pandemi-situasjon og et ønske om å minske smitte-presset mot sjukehuset i Volda.

Kommunoverlegen i Ørsta har ikkje vore tilgjengeleg for kommentarar om situasjonen overfor Møre-Nytt.