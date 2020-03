Ballettskulen tilbyr videoundervisning

Nyheiter

Ballettskulen Ørsta Volda tilbyr videoundervising for alle dei 350 elevane frå og med i dag, måndag.

- Vi må delta i denne nasjonale dugnaden. Det er viktig for folkehelsa at born og unge har eit kjent tilbod og trygge rammer i ein ny og ukjend kvardag, seier styret i Ballettskulen. Dei fleste born har no mista fritidstilbodet sitt. Det vil Ballettskulen gjere noko med, seier styreleiar Synnøve Rekkedal Hill i ei pressemelding.

Dei to pedagogane Felicia Goll-Ramussen og Analu Zidko spelar difor inn videoundervising og opplæringsvideoar, som kan dansast heime i stova. Elevane vil få tilgang til videoar med koreografi, tekniske øvingar, tøying, styrke og kreative danseøvingar og musikklister, via vår digitale plattform SPOND. Ballettskulen vil følgje sin vanlege timeplan.

– Vi ynskjer å gå føre med eit godt eksempel. Mange kulturbedrifter kjem til å gå konkurs, og vi vil gjere alt vi kan for å berge Ballettskulen med sine to faste tilsette. Den er viktig for 350 born på Søre Sunnmøre, seier styreleiar Synnøve Rekkedal Hill.

– Ballettskulen gjer no noko vi aldri før har gjort. Vi ber om forståing for at det vert prøving og feiling, og vi ber foreldra legge til rette for at borna får dansa heime. Ballettskulen øver no som om det vert Vårshow som planlagt, seier Rekkedal Hill.

The show must go on, heiter det frå Ballettskulen.

– Om det vert framsyning på Ørsta Kulturhus i mai og juni, gjenstår å sjå. Men den dagen Noreg vert friskmeldt, er vi klar til å ta i mot vårt kjære publikum!

Rydd stovegolvet, og dans for livet!