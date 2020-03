27 ørstingar koronatesta måndag

Nyheiter

Kommuneoverlegen rapporterer at 27 personar har vorte testa i ved Ørsta legesenter måndag.

Inntil vidare er talet med påvist korona-smitta i kommunen det same som før helga, altså fire personar. Kommuneoverlegen opplyser måndag at dei fire med påvist smitte var i same reisefølgje i Austerrike.

Møre-Nytt var til stades under testinga, og helsepersonellet fortalde at dei som vart testa måndag oppfyller kriteria til det. Det er folk som føler seg sjuke, har luftvegsinfeksjon og mistanke om koronasmitte.

To legar gjer seg klare til koronatesting i underetasjen på Ørsta legesenter klokka 12.30 måndag.