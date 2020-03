«Folk som berre føler seg forkjøla bør ikkje belaste legane»

Nyheiter

Det er svært stor pågang på sentralbordet til Ørsta helsesenter, men folk som berre føler seg forkjøla bør halde seg i ro og belaste legane minst mogleg. -Og berre folk som vert innlagde på sjukehus, vert no korona-testa, seier leiar Trude Tonning på Ørsta Helsesenter.

Tonning har vore i Syden, og er dermed sett i karantene. Før helga melde kommunen at heile seks av legane på helsesenteret var i karantene. Noko som naturleg nok reduserte arbeidskapasiteten, samtidig som ei bølgje av ørstingar vende seg til helsesenteret.

- Vi får jo gjort litt frå heimekontor, men det er viktig at folk med mildare symptom berre tek det med ro og held seg heime. Om ein får alvolegare symptom som meir feber og eventuelt pustebesvær, må ein kontakte lege. Dersom legen vurderer tilstanden slik at vedkomande må leggjast inn på sjukehus, vert pasienten korona-testa. Andre vert ikkje det, med unntak av helsepersonell, seier Tonning, som legg til at dette er i samsvar med retningslinjene frå Folkehelseinstituttet.

Dørene på Ørsta helsesenter er no stengde, så det nyttar ikkje berre å møte opp der.

- Ein må bruke mobiltelefon eller epost for å kome i kontakt med helsesenteret og lege.

Med stengt helsesenter er ordinære avtalte legetimar avlyste.

Hald hovudet kaldt

Ørsta kommune si heimeside fortel at status framleis er fire korona-smitta i Ørsta, og der står vidare:

«NB! Dette er veldig viktig, for kapasiteten på legevakta og telefonlinjene er sprengd! - Hald hovudet kaldt og hjartet varmt. Om du ikkje treng akutt helsehjelp, må du unngå å halde telefonlinja oppteken for dei som verkeleg treng hjelp.

Personar med mildare symptom etter reise treng ikkje kontakte lege. Om de har behov for akutt helsehjelp, må de ringe fastlegen eller legevakt på 116 117 om fastlegen ikkje er tilgjengeleg.

Dersom du føler deg sjuk, bør du halde deg heime!»

Volda kommune skriv måndag at der framleis ikkje er registrert nokon med koronasmitte, og kommunen held pressekonferanse via web-tv i ettermiddag.

Testkriteria

Folkehelseinstituttet skriv følgjande:

«Kriterier for testing, uavhengig av reiseanamnese (prioriteringer må tilpasses lokale forhold og kapasitet):

Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse

Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon

Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert

Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet.»