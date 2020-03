Status i Møre og Romsdal

Nyheiter

Søndag 15. mars er situasjonen for korona-smitta slik i fylket:

16 tilfelle på Sunnmøre, melder Sunnmørsposten.

Sula: 4

Ålesund: 7

Ørsta: 4

Giske: 1

Elles er det meldt om to smitta i Kristiansund, ein i Molde og ein i Rauma, totalt 20 i Møre og Romsdal.

I Stryn har seks personar testa positivt.

Ørsta kommune skriv dette på sine Facebooksider:

- Den komande tida blir utfordrande, og mange har sikkert allereie kjent på kjensla av frustrasjon over dei restriksjonane samfunnet no er underlagt. Dette er tidenes dugnad for å beskytte dei mest sårbare i samfunnet og hindre at helsevesenet bryt saman under for stort trykk. Tusen takk for at du bidreg!

Bed flest mogleg om å unngå legesenteret - Ver flinke til å delta i denne felles kollektive dugnaden Legesenteret treng å bruke ressursane sine på alvorleg sjuke, og på handtering av korona-situasjonen.

Folkehelseinstituttet melder i sin dagsrapport søndag at talet på smitta no er 1.077.

Snittalderen for tilfella er 45,9 år. 36,2 prosent er kvinner og 63,8 prosent er menn.

Nye kriterium for testing av korona Per 13. mars har FHI kome med nye råd for testing av korona.

Ifølgje Folkehelseinstituttet er det fleire smitta i Noreg enn dei offisielle tala viser. Dette er fordi mange ikkje vert testa. No er det hovudsakleg alvorleg sjuke med symptom, og viktige yrkesgruppe som vert testa.