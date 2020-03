Regjeringa vil forby hytteturar ut av eigen kommune

Nyheiter

Regjeringa vil søndag vedta ei ny forskrift som kan forby folk å vere på hytta i ein annan kommune enn der dei bur, melder NRK.

- Forskrifta vert vedteken i statsråd i dag, seier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

- Dette er for at dei kommunane som har mange hytter skal vere i stand til å ta vare på sine eigne innbyggjarar i ein svært krevjande situasjon. Det betyr at alle må følge den sterke oppmodinga frå statsministeren om å pakke sakene sine og reise heim. Om dei ikkje gjer det, vil vi forby dei å opphalde seg på hytta, seier Høie.

Røde Kors har også gått ut og fortalt at dei har fått fleire førespurnader om hjelp til å kome seg heim.