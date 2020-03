Helseføretaket treng smittevernutstyr

Nyheiter

Helse Midt-Norge bed næringslivet i regionen om å bidra i ein dugnad for å skaffe smittevernutstyr, skriv NHO i ei pressemelding.

På grunn av koronapandemien er det stort behov for smittevernutstyr til helsepersonell, skriv dei i meldinga.

Det er mellom anna behov for andedrettsvern, vernebrille, hanskar, munnbind, visir og beskyttande dressar og frakkar.

- Vi har behov for smittevernutstyr til medarbeidarane i sjukehusa slik at dei kan bidra i behandling av pasientar som treng det. Vi arbeider med omfattande beredskapstiltak. Det vert gjort ein stor innsats i sjukehusa i alle ledd. No bed vi også alle bransjar og verksemder om å bidra. Vi treng all den hjelp og innsats næringslivet kan gi oss, seier helsefagdirektør Henrik A. Sandbu i Helse-Midt i pressemeldinga.

Det har vore vanskar med å få tak i utstyr, som normalt vert produsert i Kina. Fleire land i Europa har stengt grensene, noko som igjen gjer at mange leveransar kjem seint, eller ikkje kjem i det heile.

Dei som kan bidra vert oppmoda om å ta kontakt på desse adressene: suppliercovid19@sykehusinnkjop.no eller randi.ostbo@helse-midt.no