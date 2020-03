Utset behandling som ikkje er akutt

Nyheiter





Smp - Vi har ingen som har fått påvist smitte. Vi har testa nokre, men har no fått svar på prøvene, og dei var ikkje smitta, seier Nautvik laurdag kveld.

- Førebels har vi ein grei pasientsituasjon på sjukehuset og er klare til å ta imot, seier han. Det er laga ein eigen epidemiavdeling på delar av medisinsk avdeling.

Ytterdørane er stengt for besøkande, og vakter ved dørene skal kontrollere at dei som kjem inn for naudsynt behandling, blir sjekka for influensasymptom.

Krisestaben på sjukehuset har møter kvar dag for å sjå på tiltak frå dag til dag.

Redusert til eit minimum

Det er bestemt at ein reduserer såkalla elektiv behandling til eit minimum. Det vil seie planlagt behandling for folk som ikkje er akutt sjuke. Om ein til dømes skal operere ei hofte eller bli undersøkt for noko som ikkje hastar.

- Vi vil heller gjere omfattande og effektive tiltak i starten, og så kan vi sleppe litt opp når vi ser korleis ting utviklar seg, seier sjukehusleiaren.

Pasientar vil få beskjed om dei ikkje skal møte til den planlagte timen. Pasienter som skal møte, får beskjed om å ta kontakt viss dei har influensasymptom.

- Nokre pasientar må få behandling, for eksempel dialyse. Dei må vi ta inn, også om dei har influensasymptom. Då blir dei behandla som smittepasientar medan den får behandling, seier Nautvik.

- Berre det som er naudsynt vil gå som planlagt. Det kan også vere halv-naudsynte avtalar, som til dømes kan det vere folk som treng kontroll etter ein operasjon for å sleppe komplikasjonar seinare. Dei må vi ta inn, seier han, og understrekar:

- Alle som treng hjelp på augeblikket, får det. Vi avviser ingen som treng behandling, seier han.

Har seks-sju respiratorar

Volda sjukehus har smitteutstyr for tre månaders vanleg bruk. Får dei mange koronapasientar, kan dette gå tomt på eit par veker.

- Helse Møre og Romsdal har bestilt nytt utstyr frå Helse Midt, og så blir dette omfordelt internt til dei som treng det mest. Vi har ikkje prekær mangel på utstyr per no, seier Nautvik.

Sjukehuset har to pustemaskinar, og skulle gjerne hatt ei til, seier han. Det er også pustemaskiner på narkoseapparata som kan brukast til å helpe pasientar, så totalt har dei seks-sju respiratorar, seier han.

- Det er alltid utstyr ein kunne ønske seg meir av i ei krise, men vi skal klare oss ei god stund med det vi har, seier Nautvik.

Førebels er det ikkje så mange tilsette i karantene. Nokre har vore ute og reiset på vinterferie, dei er i karantene på andre veka og vil snart kunne møte på jobb att.

- Eg føler at vi er ganske godt førebudd på sjukehuset i Volda.

Denne saka er først publisert i Sunnmørsposten