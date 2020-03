Utivdar stenginga

Nyheiter

Alle trafikkstasjonane til Statens vegvesen er stengt til 26. mars, melder vegvesenet i ei pressemelding.

Først sa vegvesenet at dei ville gjere ei vurdering måndag, om stasjonane skulle halde fram med å vere stengde, men no følgjer dei nasjonale retningslinjer, og held stengt i to veker, i første omgang.

– Vi beklagar ulempene dette fører til, men håper på forståing for at vi må gjere tiltak i denne ekstreme situasjonen vi no er vi, seier direktør Bodil Rønning i pressemeldinga.

Dette betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen, som førarprøver, teoriprøver og hallkontrollar knytt til privatpersonar, og som er planlagt fram til 26. mars, er avlyst.

Vegvesenet vil så langt det er mogleg legge til rette for hallkontroll og godkjenning av tunge køyretøy i bruk til samfunnskritisk næringsaktivitet.

Til måndag 16. mars klokka 07.00 er også Statens vegvesen sine digitale køyretøytenester utilgjengelege, så det vil ikkje vere mogleg å sende inn salsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere køyretøy i denne perioden.