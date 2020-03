Fire koronasmitta i Ørsta

Nyheiter

Ørsta kommune har sendt ut denne meldinga laurdag kveld: "Per kl 22.30 laurdag kveld har Ørsta kommune fått svar på to nye prøver, og dette er to nye positive prøvesvar på koronasmitte. Per i dag har vi altså fire bekrefta tilfelle i Ørsta. "

Helsetenestea opplever også stort påtrykk frå folk som er urlege for si eiga helse. Kommunen oppmodar folk om å tenkje seg om

"NB! Dette er veldig viktig, for kapasiteten på legevakta og telefonlinjene er sprengd! - Hald hovudet kaldt og hjartet varmt. Om du ikkje treng akutt helsehjelp, må du unngå å halde telefonlinja oppteken for dei som verkeleg treng hjelp", skriv kommunen på sine heimesider

- Personar med mildare symptom etter reise treng ikkje kontakte lege. Om de har behov for akutt helsehjelp, må de ringe fastlegen eller legevakt på 116 117 om fastlegen ikkje er tilgjengeleg, opplyser kommunen.