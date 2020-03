Diskriminering? Altfor mange spyttar det ut på autopilot, nesten som eit bannord

Nyheiter

I Åmdalskoret Berre Damer er det berre damer. Karane må vente på gangen. (Eller betre: gå heim og ta husvasken). Reint fysisk treng ikkje Knut Arild å frykte Erna. Ho har sjølv peika på at ho er utestengd frå hans vektklasse. Barna på Lystad får gratis skuleskyss. Barna på Sætre får ikkje. Dei beste får spele på A-laget. Dei nest beste blir B-lag. Dei over 16 år kan øvingskøyre. Dei på 15 må vente. Fyllekøyrarar mistar førarkortet. Andre får ha det. Dei med stålnervar kan gå Besseggen, pingler ikkje. Folk flest går gjennom dører utan å tenkje. Er du høgare enn to meter, må du passe deg litt. Håkon og Mette-Marit kan stikke innom Harald ein ettermiddag. Eg kunne jo berre prøve meg! Kvinner ammar barn. Menn må ty til tåta. Petter Stordalen fer med privatjet. Eg bruker rullator («Lynet II»). I barnehagen manglar Per i dag. Han har diaré og får ikkje lov. Marna kunne gjerne stille på walkover rett til finalen i Miss World. Eg ville ikkje eingong fått sleppe til i kvaliken for Mr. Strandgata. Sylvi Listhaug får aldri i verda stillinga som partisekretær i SV. Ein klimafornektar kan ikkje vere talsmann i Natur og Ungdom. Ein evolusjonstvilar blir kasta ut av Darwin-selskapet, og ein ateist kan ikkje bli prest.