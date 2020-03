- Vi må ta vare på liv og helse

Nyheiter

Åtte personar har blitt testa for korona-viruset i Volda kommune og alle prøvene har vore negative. Torsdag skjerpa kommunen tiltaka knytt til smittefare og følgjer dei nasjonale retningslinene. Skular og barnehagar er stengde, men der er tilbod til foreldre som har ein samfunnskritisk funksjon.

– Volda kommune set i verk stenging av barnehagane, grunnskulane og SFO frå og med fredag 13. mars. Barnehagen / skulen skal gje tilbod om tilsyn for barn / elevar der begge foreldra har samfunnskritiske oppgåver i ein av desse kategoriane, opplyste ordførar Sølvi Dimmen på ein pressekonferanse fredag føremiddag.

Kategoriane er:

•Styring og kriseleiing

• Forsvar

• Lov og orden

• Helse og omsorg

• Redningsteneste

• IKT-tryggleik i sivil sektor

• Natur og miljø

• Forsyningstryggleik

• Vatn og avløp

• Finansielle tenester

• Kraftforsyning

• Elektroniske kommunikasjonstenester

• Transport

• Satelittbaserte tenester

• Apotek

– Inntil anna melding kjem, må begge foreldre ha kritiske funksjonar for at Volda gir eit tilbod til barn / elevar. Dette er for å sikre liv og helse. Fylkesmannen vil kome med ei presisering av definisjonen av samfunnskritisk funksjon, sa Dimmen.

Kommunen har ikkje tal på kor mange som no får eit slikt tilbod. Dei opplyser at foreldre som kvalifiserer til dette tilbodet skal ta kontakt med rektor eller styrar i barnehagen som ungane er tilknytt.

– Tilbodet vert gitt i den skulen eller barnehagen som borna er i til vanleg. Vi har valt å ikkje samle tilbodet ein stad for å unngå oppsamling og smittefare, sa Dimmen.

– Dette tilbodet gir vi for å ta vare på liv og helse, sa rådmann Rune Sjurgard.

Volda kommune har ikkje oversikt på kor mange som er karantene.

– Etter at det kom råd i går om dei som har vore ute på reise utanfor Norden skal i karantene veit vi ikkje kor mange som har sat seg sjølv i karantene.

Det er og klart at nattlegevakta har blitt flytta til Myrvåg. Bakgrunnen for dette er å skjerme sjukehuset sine pasientar og redusere risikoen for ev spreiing av smitte.

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol har ei generell oppmoding til voldingane.

– Alle må vise ansvar, det vil seie at ein oppmodar til at alle bør tenke som om dei er i heimekarantene, sett vekk ifrå at ein kan gå på jobb. Det betyr hald deg heime i størst mogleg grad etter jobb og unngå nærkontakt med andre enn næraste familie. Gå på jobb om det ikkje er mogleg å legge til rette for heimekontor. Pass på at arbeidsgjevar legg til rette for gode hygienetiltak.

Kommunen understrekar at ingen med luftvegssymptom skal oppsøke legesenteret i Volda eller på Grodås.

-. Ingen med luftvegssymptom må kome på legesenteret utan spesiell avtale om dette. Vi har no delt legesenteret slik at dei som må kome skal bruke eigen inngang. Vi jobbar med å finne ei løysing på eit anna lokale som vi vil nytte til dei som treng legetilsyn med luftvegssymptom. Vi kjem attende med meir informasjon om dette når det er klart.