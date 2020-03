- Vi må få ned telefon-trykket

Nyheiter

Kommuneoverlege Unni Natås oppmodar folk om å gjere gode vurderingar før dei ringjer legevakta.

- Det er viktig at helsepersonellet får bruke tida si rett, legar må behandle personar som treng legehjelp - både i høve korona og andre årsaker. Det er ei bekymring frå kommuneoverlegen at personar som treng legehjelp ved livstruande sjukdom og andre akutte hendingar ikkje oppnår kontakt med legevakt. Vi ber difor om at de gjer gode vurderingar på om de må ringe legevakta, slik at vi kan få telefon-trykket ned, uttalar ho.