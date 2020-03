To er smitta i Ørsta

Nyheiter

Ørsta kommune melder seint fredag kveld om nok eit tilfelle av korona-smitte i Ørsta.

- Det har i kveldstimane kome svar på ei ny prøve, og det er stadfesta at vi no har to tilfelle av koronasmitte i Ørsta kommune, melder kommunen på heimesida si.

Korona påvist i Ørsta Ein person har testa positivt for korona i Ørsta.

Tidlegare fredag melde dei også om at det ikkje vil verte gjennomført fleire testar i løpet av helga, fordi det ikkje vil vere mogleg å sende inn fleire prøver før på måndag.

Nye kriterium for testing av korona Per 13. mars har FHI kome med nye råd for testing av korona.

Fredag vart det også kjent at ein person tilsett ved Ålesund sjukehus er smitta av korona-viruset.

Den smitta var på jobb måndag og tysdag, men ifølgje Helse Møre og Romsdal skal vedkomande ikkje ha hatt kontakt med pasientar.