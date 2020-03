Tilbyr tilsyn av born til fleire

Nyheiter

Volda kommune lempar på kravet om at begge foreldre må ha samfunnskritiske oppgåver for tilbod om tilsyn av barn.

- Inntil vidare lempar Volda kommune på kravet om at begge foreldra må ha samfunnskritiske oppgåver for at Volda kommune gir tilbod om tilsyn av barn/elevar, skriv Volda kommune på sine heimesider.

Dersom ein av foreldra har samfunnskritiske funksjonar innan eitt av dei områda Helsedirektoratet har definert, vil barnehagen eller skulen gje tilbod om tilsyn.

Dei som kan nytte seg av tilbodet må kontakte rektor eller styrar ved barnehagen dei bruker, opplyser kommunen.