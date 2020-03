Skulefri lokkar unge til kjøpesentera

Nyheiter

Møre og Romsdal politidistrikt skriv på Twitter at dei fredag har sendt melding via fleire skular til foreldre og føresette.

- Vi oppmodar om at foreldre og føresette tek ein samtale med sine ungdomar om å førebygge smittepreiing av covid-19 (korona-virus). Dette etter fleire uromeldingar om større samlingar av unge personar på kjøpesenter, skriv politiet.

Politiet si nettpatrulje skriv m.a. dette på Facebook:

"Vi har blitt kontaktet av ansatte i helsevesenet som uttrykker stor bekymring knyttet til at barn og ungdom i lediggang nå samles i grupper, og dermed eksponerer seg for smittefare. Tilbakemeldinger vi har mottatt viser at på spesielt kjøpesentre samles større grupper med barn og ungdom. Dersom tiltakene som helse har satt i verk skal fungere, er det kritisk at ALLE innbyggere retter seg etter disse. Skal tiltaket med stengte skoler fungere som tiltenkt MÅ man forholde seg til oppfordringer fra Folkehelseinstituttet."

Dei viser mellom anna til at dette kompliserer smittesporing for kommunalegane.

- Folk er ilagt eit ansvar om å halde seg heime og unngå folkesamlingar. Dette er ikkje rett tid for at barn og ungdom samlast for å "henge" på kjøpesenteret.