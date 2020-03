Seks av legane i Ørsta er i karantene

Nyheiter

Halvparten av legane i Ørsta kommune er i karantene som følge av dei nye restriksjonane frå Helsedirektoratet, opplyste kommunen i ei pressemelding i formiddag.

Men i ettermiddag har krava til kven som skal vere i karantene blitt lempa på.

Nye kriterium for testing av korona Per 13. mars har FHI kome med nye råd for testing av korona.

- Karanteneråda vart i løpet av dagen endra til å ikkje lengre omfatte husstandsmedlemmar. Dette betyr at det no er seks legar i Ørsta som framleis er i karantene, skriv kommunen i ei oppdatert pressemelding .

- I all hovudsak gjeld dette ikkje sjukdom hos legane, men dei nye reise-restriksjonane satt av Helsedirektoratet i går. Dei første av desse legane vil kome tilbake i normalt arbeid tidleg neste veke, skriv kommunen i pressemeldinga frå i formiddag.

Kommuneoverlege Unni Natås seier at dei er opptatt av å redusere arbeidsbelastninga til legesenteret.

- No må vi prioritere rett, og har difor avgjort følgjande for Ørsta legesenter:

Ikkje møt til bestilte timar om det ikkje hastar. Dette både av omsyn til arbeidsbelastninga på legesenteret og av omsynet til å redusere smitterisikoen. Det er ikkje naudsynt å ringe for å avbestille. Pasientar vil ikkje verte belasta med gebyr for manglande oppmøte.

Folkehelseinstituttet melde torsdag at alle som kjem frå reise utanfor Norden skal i heimekarantene i 14 dagar. Dette har tilbakeverkande kraft, rekna frå 27. februar. Det vart også meldt at husstandsmedlemmer til desse skulle ha heimekarantene. Fredag melder Folkehelseinstituttet at dette punktet inntil vidare ikkje skal gjelde.