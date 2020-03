Redusert opningstid og restriksjonar på servering

Nyheiter

Alti-senteret i Ørsta reduserer opningstidene med ein time for dei fleste butikkane , og set i verk fleire tiltak for å redusere smittefare på kjøpesenteret.

-Fina Frisør og Hudklinikk har stengt. Westre sine serveringsstadar og utsal held ope, men har tatt vekk mange stolar for å oppnå avstand. Køar blir organisert av personal, seier senterleiar Inger Sandvik Sundnes, som sjølv har heimekontor fordi ho er forkjøla.

- Det vert stort fokus på «rein servering», der mellom anna kontantar utgår. Vi oppmodare kundar om å rydde sjølv, og bord og stolar har auka reinhald,men det er ikkje sjølvbetjent. Og alle aktivitetar som gjer at folk samlar seg er avlyste, seier senterleiaren.

Det vert generelt stort fokus på hygiena ved kjøpesenteret.

- Vi har auka frekvensen på vask på utsette stadar. Vi vaskar over og «sprita» diverrse utsette plassar fleire gongar for dagen. Vi har bestilt dispenserar med antibac til inngangane, men det er som kjent utseldt og ventetid, men reknar med det er her snart.

Senterleiaren er budd på at korona-tiltaka råkar økonomien til butikkane.

- I den situasjonen vi nå er i, blir det helt klart store økonomiske konsekvensar for heile samfunnet. Alti vil – i samarbeid med leigetakarane – diskutere løysingar til beste for alle når verda har normalisert seg igjen. Men no er helsetiltak det viktigaste, og at vi alle bidreg i den store dugnaden for å hindre smitte, seier Inger Sandvik Sundnes.

Opningstida er 10-18. Daglegvare og apotek følgjer vanlege åpningstider.