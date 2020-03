Nye kriterium for testing av korona

Nyheiter

Dei som er i heimekarantene vil ikkje lenger verte testa, og skal heller ikkje kontakte helsevesenet med mindre dei har behov for helsehjelp. Ein test for koronavirus vil ikkje gjere noko utslag for oppfølginga, gitt at folk uansett må halde karantenen sin.

- Vi forstår at alle ønskjer å vite om dei er smitta eller ikkje, men vi er i ein situasjon der det må verte gjort prioriteringar for å beskytte dei mest sårbare i samfunnet og dei som behandlar dei, seier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, i ei pressemelding.

Teststasjon

Ørsta legesenter har fått hjelp av Røde Kors til å sette opp eit telt på nedsida av legesenteret.

Alle som har luftvegsplagar dei meiner dei bør gå til lege med, tek kontakt med legesenteret over telefon.

– Då kan vi gjennom ein samtale vurdere om vedkomande skal møte hos legesenteret til ei avtalt tid. I så fall må vedkomande kome med bil, og på nedsida av legesenteret. Der vil personell ta i mot i verneutstyr, og ta naudsynte prøver, seier kommuneoverlege Unni Natås.

Desse skal teste seg for korona-viruset covid-19

- Pasientar med akutt luftvegsinfeksjon med behov for innlegging i sjukehus

- Innlagde pasientar i alle helseinstitusjonar med akutt luftvegsinfeksjon

- Tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid som får akutt luftvegsinfeksjon

- Person med akutt luftvegsinfeksjon som har vore i nærkontat med eit stadfesta tilfelle av covid-19.

- Spesielt sårbare gruppe bør verte vurdert for testing sjølv ved milde symptom

