- Med grunnlag i den utfordrande smittesituasjonen i Noreg med omsyn til koronavirus, og at liv og helse står på spel, har kommuneoverlegen bestemt at det skal gjerast tiltak for å avgrense smittefare, melder Ørsta kommune.

Dei viser til at det fredag vart gjort eit vedtak, signert kommuneoverlege Unni Natås og jurist Eva Haugen Øye.

I vedtaket står det:

- Med heimel i smittevernlova gir kommuneoverlegen butikkar og restaurantar pålegg om:

• Å gjere ei vurdering av kor mange personar som kan vere inne i lokalet samstundes, og ha kontroll på at det til ei kvar tid er færre personar i lokalet enn det maksimalt kan vere. Det skal vere minst ein meter mellom kundane.

• Alle kontaktpunkt som dørhandtak, betalingsterminalar og liknande, må haldast så reine som mogleg med hyppig vask.

• Kundane må oppmodast via informasjonsplakatar til å berre ta på dei varene som dei sjølve skal kjøpe