Halvparten av legane i Ørsta er i karantene

Nyheiter

Halvparten av legane i Ørsta kommune er i karantene som følge av dei nye restriksjonane frå Helsedirektoratet, melder Ørsta kommune i ei pressemelding.

- I all hovudsak gjeld dette ikkje sjukdom hos legane, men dei nye reise-restriksjonane satt av Helsedirektoratet i går. Dei første av desse legane vil kome tilbake i normalt arbeid tidleg neste veke, skriv kommunen.

Kommuneoverlege Unni Natås fortel at det er snakk om åtte legar.

- Dei aller fleste tilfella skuldast restriksjonane vi fekk frå Helsedirektoratet torsdag. Dei vil kome tilbake fortløpande, men det betyr at halve arbeidsstokken per no ikkje kan kome fysisk på jobb. No må vi prioritere rett, og har difor avgjort følgjande for Ørsta legesenter:

Ikkje møt til bestilte timar om det ikkje hastar. Dette både av omsyn til arbeidsbelastninga på legesenteret og av omsynet til å redusere smitterisikoen. Det er ikkje naudsynt å ringe for å avbestille. Pasientar vil ikkje verte belasta med gebyr for manglande oppmøte.

Alle som kjem frå reise utanfor Norden skal i heimekarantene i 14 dagar, uavhengig om dei har symptom eller ikkje.

Dette har tilbakeverkande kraft, rekna frå 27. februar.