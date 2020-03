Høgskulen stenger studentane ute

Nyheiter

Høgskulen i Volda har lagd ned ordinær undervisning på skulen, og frå i ettermiddag klokka 16 vil ikke adgangskorta til studentane fungere på inngangsdørene.

– Det er regjeringa som har bestemt at alle universitet og høgskular i heile landet skal stengast for å motverke smitte, seier rektor Johann Roppen i ei nyheitsbrev.

Alle studentar har fått tilbod om undervisning på nett, i første omgang fram til 23. mars.

Høgskulen sette krisestab torsdag.

-Krisestaben er leia av høgskuledirektøren og vil i tida framover ha møte kvar dag for å vurdere situasjonen og aktuelle tiltak, opplyser rektor.

– I tråd med sin pandemiplan vil høgskulen prioritere avsluttande eksamenar for studentar høgst, om det blir slik at mange tilsette er sjuke og det må prioriterast mellom kritiske oppgåver. Høgskulen arbeider no med tiltak for å kunne avvikle eksamenar på nett, opplyser rektor.

Kunnskapsdepartementet vil om kort tid kome tilbake til korleis praksis skal handterast av høgskular og universitet når praksistadene anten stenger eller ikkje kan ta seg av studentar som er ute i praksis.

Heile høgskuleområdet, inkludert bibliotek, kantine og idrettsbygg er no stengt.