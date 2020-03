- Gi blod som før

Nyheiter

- Er du frisk og ikkje ramma av karantenereglane, så gir du blod som før, seier avdelingssjef for medisinsk biokjemi, Brit Valaas Viddal i Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Helseføretaket har fire blodbankar i fylket knytt til sjukehusa i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund. I samband med utbrotet av koronasmitte er det innført adgangskontroll ved sjukehusa som inneber litt ulik tilkomst for blodgivarane.

- I Molde bruker blodgivarane eigen inngang som tidlegare. I Kristiansund og Volda går dei inn same stad som vanleg, og i Ålesund nyttar dei inngangen ved sjukehusapoteket, opplyser Viddal, som legg til at alle blodgivarar får informasjon om dette via SMS.

Viddal understrekar at blodbankane har like stort behov for blod i dagens situasjon som tidlegare, og at dei tek godt vare på blodgivarane for å unngå koronasmitte.

Dei blodgivarane som har sjukdom i form av luftveisinfeksjon, forkjølelse eller har influensasymptomer, eller som står i nær kontakt med ein person (f.eks. samme husstand, seksualpartnar) med samme symptom, får to vekers karantene etter at dei er friske, før dei får gi blod.