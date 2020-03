Avinor stengjer ni lufthamner - ikkje Hovden førebels

Nyheiter

Dette vert gjort i samband med beredskapen andsynes koronakrisa. Avinor ynskjer å ha mulegheit til å flytte personell og utstyr for å halde lufttrafikken nokolunde i gang. Avinor varslar at dette er det fyrste tiltaket, og at fleire kan kome.





• Vardø (Alternativ lufthavn Vadsø)

• Berlevåg (Alternativ lufthavn Båtsfjord)

• Sørkjosen (Alternativ lufthavn Tromsø)

• Stokmarknes (Alternativ lufthavn Andøya)

• Svolvær (Alternativ lufthavn Leknes eller Evenes)

• Mo i Rana (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)

• Mosjøen (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)

• Førde (Alternativ lufthavn Sogndal eller Florø)

• Sandane (Alternativ lufthavn Ørsta/Volda eller Florø)