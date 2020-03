Stengjer skulane fredag

Nyheiter

- Vi har bestemt at 1. - 10. trinn ikkje skal på skule frå fredag av, informerte smittevernlege Unni Natås under ei pressekonferanse torsdag.

- Dette gjeld også kulturskulen og skulefritidsordninga, la ho til.

I første omgang er skulane stengt til og med tysdag.

- Når det gjeld barnehagar avventar vi.

- Også dei vidaregåande skulane har fått signal om at dei kan verte stengt, sa ordførar Stein Aam.

Kommunedirektør Wenche Solheim fortel at dei vel å stenge skulane, til trass for at dei nasjonale retningslinjene ikkje seier noko om dette.

- Det handlar om å vere føre var. No er det på tide å handle, sa ho under pressemøtet.