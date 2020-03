Nyheiter

– Smittesituasjonen er under kontroll i Møre og Romsdal. Vi er betre stilt enn dei store byane, sa smittevernoverlege Jørn Åge Longva då Helse Møre og Romsdal orienterte om situasjonen knytt til Korona-smitten torsdag ettermiddag.

Leiinga i helseføretaket understreka alvoret i situasjonen, men var samstundes optimistiske.

– For Møre og Romsdal sin del kjem tiltaka til rett tid, og kan vere med på å avgrense smitten hos oss, sa Longva.

Helseføretaket har heva beredskapsnivået til gult . Gul beredskap blir etablert når det har oppstått ein uavklart situasjon eller det er stor fare for at ei uønskt alvorleg hending kan inntreffe.

– Vi har planlagt for slike situasjonar. Vi er førebudde og øver kvar dag, sa smittevernoverlegen.

Det er innført restriksjonar på besøk, og det vert arbeidd med å innføre betre adgangskontroll ved sjukehusa. Alle gruppebaserte tilbod er avlyste for å avgrense smitte. Men elles vert tilbodet ved sjukehusa i hovudsak halde oppe inn til vidare.

– Det kan bli konsekvensar for ulike pasientgrupper, og det vil slå ulikt ut for dei ulike sjukehusa, sa helsedirektør Torstein Hole.

Eit ope spørsmål no er kor mange tilsette ved sjukehusa som må i karantene etter at regjeringa har stramma inn retningslinene for kven som skal vere i karantene etter utanlandsreiser.

– Helseføretaket kartlegg no konsekvensane av det som har kome frå regjeringa torsdag, sa Torstein Hole.

Det har vore stor pågang på telefonlinjene til Helse Møre og Romsdal – og helseføretaket planlegg å opprette ein pårørandetelefon.

Kan endre seg raskt

Førebels er det altså ikkje så store konsekvensar for sjukehustilbodet, men det kan raskt kome endringar.

– Det er grunn til å rekne med stor auke i talet på smitte dei neste par vekene, sa leiinga i helseføretaket.

Både Torstein Hole og Jørn Åge Longva sa at helsepersonellet i helseføretaket opplever situasjonen som krevjande, men at helseføretaket meiner dei skal vere godt rusta.

– Vi har nok smittevernutstyr for ein periode, men nasjonalt har vi ei utfordring om denne situasjonen varer lenge.