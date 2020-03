Held elevar frå 5.- til 10. klasse heime

Nyheiter

Volda kommune har innført skjerpande smitteverntiltak torsdag:

- Kulturskulen vert innstilt inntil vidare.

- Elevane i 5. – 10. årssteg vert haldne heime komande fredag og måndag. Situasjonen vert vurdert løpande. Det vert gitt særskilt informasjon til foreldre/pårørande om dette. Slik situasjonen utviklar seg nasjonalt legg vi til grunn at dei nasjonale helsemyndigheitene vil kome med nasjonale tiltak om å stengje barnehagane og skulane i løpet av kort tid, slik dei har gjort i Danmark. Volda kommune førebur seg på at barnehagane og alle skulane vil verte stengde. Foreldre som har moglegheit til å halde yngre barn i skule og barnehage vert oppmoda om å halde barna heime. Skulen og barnehagane skal varslast om dette.

- Volda kommune rår Volda vidaregåande skule om å halde stengt fredag og måndag.

- Volda kommune planlegg isolat ved Mork bustader for å kunne vere budd til ta imot pasientar dersom situasjonen skulle tilseie det.

Kommunen kjem og med råd til innbygjarane:

- Generelt mane til auka bevisstheit om å ta situasjonen alvorleg og forklare kvifor

- Unngå å opphalde seg i soner med mykje folk og tilstrebe 1 meter avstand til andre

- Arrangement med over 100 deltakarar vert forbydd og ein rår ikkje til arrangement/samlingar no, jfr smittevernlova § 4-1, 1. ledd bokstav a) som gir hjemmel for å vedta «forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet».

- Nøye med eige hygiene for å unngå å verte smitta sjølv og unngå å smitte andre

- Unngå kroppsleg kontakt – ikkje handhelse

- Redusere reiseaktivitet

- Folk må vere ekstra forsiktig for å unngå skade mv som kan ytterlegare belaste beredskapsfunksjonane som sjukehus, legetenesta, brann, politi mv.

- Rådhuset og biblioteket vert stengt for publikum.

- Omsorgssentra vert stengt for publikum. Næraste pårørande kan etter avtale kome inn ved behov. Dette inkluderer også kantine.

- Alle kommunale bygg vert stengt for publikum (treningshallar, kino mv) Volda kommune oppmodar også private treningshallar og treningssenter om å stengje.