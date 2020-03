Bergen, Stavanger og Ålesund nektar cruisepassasjerar å gå i land

Nyheiter

– Dette gjer vi som eitt av mange tiltak for både å avgrense trengsel i byen, for å redusere sjansane for koronasmitte og for at gjester som kjem, ikkje skal risikere å bli smitta ved eit besøk hos oss, seier kommunaldirektør i Bergen, Robert Rastad i ei pressemelding.

Vedtaket betyr i praksis at cruiseskip som kjem til Bergen, kan få leggje til kai og proviantere, men passasjerar må bli om bord, heiter det. Skip som har snuhamn i Bergen, som Hurtigruten og Fjord Line, vil framleis få lov til å ta passasjerar av og på i Bergen, men må innrette seg etter dei vedtaka som er gjort for å avgrense smitte i byen.

Eit cruiseskip som kjem til Bergen torsdag 12. mars er allereie kjent med vedtaket til kommunen. Det neste cruiseskipet er venta til byen måndag.

Var venta cruiserekord

Heller ikkje i Ålesund får turistane komme i land, skriv NRK. Kommunedirektør i Ålesund Astrid Eidsvik opplyser i ei pressemelding onsdag om at forbodet førebels gjeld fram til 1. mai og er vedteke i samråd med turistnæringa. I Ålesund var det venta ny cruiserekord med 420.000 passasjerar og 220 planlagde anløp.

Stavanger kommune set òg inn tiltak. Ordførar Kari Nessa Nordtunn fortel at dei vil vere proaktive no som det blir vanskelegare å spore smitten. Skip har likevel lov å legge til kai for å få varer om bord.

I Haugesund er neste cruiseskip venta måndag, med 1.200 passasjerar frå Hamburg. Per no informerer hamnesjef Tore Gautesen i Karmsund havn om at passasjerane vil få lov å gå i land.

I Flåm fører dei tett dialog med kommunehelsetenesta og andre norske hamner, men avventar foreløpig situasjonen, da neste skip ikkje er venta før 31. mars. I Olden i Stryn avventar dei òg situasjonen da dei heller ikkje ventar nytt skip før i slutten av mars. Nordfjord hamn vil diskutere situasjonen og eventuelle tiltak med Stryn kommune, fortel hamnedirektør Kjell Fagna til NRK.