Avlyser High Camp

Den populære toppturfestivalen, som har blitt arrangert på Sunnmøre sidan 2016, er avlyst for i år. Det var venta rundt 300 personar til årets High Camp. Arrangementet skulle vere om ei veke.

– Vi må ta var del av samfunnsoppdraget. Det er sjølvsagt trist og kjipt, særleg for deltakarane som såg fram mot ei fin toppturhelg på Sunnmøre. Men dette er heilt nødvendig, både for tryggleiken til deltakarane, og fordi vi no er pålagde av kommunen å avlyse, seier prosjektleiar i Fri Flyt, Lisa Kvålshaugen Bjærum til Fri Flyt si heimesid.

– High Camp er et viktig arrangement for Fri Flyt, og vi har faste stillingar direkte knytt til arrangementa. Dermed seier det seg sjølv at de økonomiske konsekvensane å avlyse High Camp Sunnmøre er alvorlege for selskapet. Vi vil likevel refundere alle kjøpte festivalpass og turpåmeldingar, slik at ingen skal oppleve å ha betalt for noko de ikkje får, heiter det frå Fri Flyt.

Arrangementet har vore arrangert i samarbeid med Sagafjord Hotell på Sæbø.