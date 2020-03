290 elevar får heimeundervisning

Nyheiter

– Frå då skal elevane ha undervisning via digital læringsplattform i heimen, fortel rektor Roger A. Fylling.

I første omgang er skulen stengd i to veker for dei 290 elevane i Ørsta. Fylling trur heimeundervisninga skal gå bra.

– Ja, det trur eg. Elevane har i dag undervisning på skulen gjennom digital læringsplattform. Og skilnaden no er at undervisninga vert heimanfrå fram til 30. mars. I tillegg vil praksisen i undervisninga gå ut. Etter dette kjem det nye vurderingar om skulen framleis skal vere stengd for elevane, seier Fylling.

Han gjer det klart at skulen følgjer retningslinjene som kjem frå styresmaktene.

– Det viktigaste no er å vere føre var, seier Roger A. Fylling.

Han sjølv om dei andre tilsette kjem til å gå på arbeid som før på Ørsta vidaregåande dersom det ikkje kjem andre signal.