– Alle må no oppføre seg som om dei er i karantene

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol ønska strengare tiltak i Volda kommune allereie onsdag. Torsdag stramma kommunen inn retningslinene ytterlegare.

– No må folk vere mest mogleg heime og minst mogleg i lag med andre folk. Dette for å hindre smitte, sa Kaldhol under pressekonferansen til Volda kommune torsdag ettermiddag.

– Redusere kontakten mellom folk

Volda kommune bestemte seg for å halde elevane frå 5.- til 10. klasse heime fredag og måndag, men dette var før nasjonale retningsliner om at skular og barnehagar skal stengast. Kommunen var førebudde på at eit slikt tiltak kunne kome og følgjer dei nasjonale retningslinene.

Det var ein time etter at kommunen presenterte sine tiltak at regjeringa kom med pålegget om å stengje alle skular og barnehagar.

– Grunnen til at vi intensiverer tiltaka er for å unngå kontakt med folk. Fellesnemnaren i retningslinene er at vi skal redusere kontakten med folk. Om vi skal greie å stoppe smitten er vi nøydde til å gjere tiltak. Om tiltaka ikkje er tydelege nok så kan dette eskalere, sa rådmann Rune Sjurgard.

Karantene

I Volda kommune er det mellom åtte og ti personar som torsdag var karantene.

– Vi forstår at det er smitte. Difor må alle no oppføre seg som om dei er i karantene, sa Kaldhol.

– Åtferda til den enkelte er de viktigaste. No må det vere ei auka bevisstgjering. Unngå å opphalde seg i soner med mykje folk og tilstrebe ein meters avstand til andre, sa ordførar Sølvi Dimmen.

Volda kommune planlegg isolat ved Mork bustader for å kunne vere budd til ta imot pasientar dersom situasjonen skulle tilseie det.

– Vi riggar oss opp på Nilletun, sa Kaldhol.

Kommunen er førebudd på at på oppskalering av tiltak.

– Tiltaka og oppmodinga gjeld frå no av og inntil vidare. Volda kommune følgjer utviklinga og vil på kort varsel skalere ned eller skalere opp tiltaka etter behov. Med bakgrunn i erfaringane frå andre land, må ein bu seg på ei oppskalering av tiltaka.

Torsdag var det ingen i Volda kommune som hadde fått påvist koronasmitte.