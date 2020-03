Ønsker ikkje besøk som ikkje er avtalt på førehand

Nyheiter

Onsdag ettermiddag vart det innført strenge besøksrestriksjonar på institusjonane i Ørsta kommune.

– Institusjonane er heim for dei mest skrøpelege og sårbare i kommunen. På Ørstaheimen har me også ei korttidsavdeling der pasientar er for korte eller lange opphald, somme med mellombels svekka helse, andre med varig svekka helse. Våre bebuarar og pasientar har auka risiko for å bli alvorleg sjuke som følge av det nye coronaviruset. Me har difor vald å vera føre var og avgrensa besøka meir enn det Folkehelseinstituttet legg opp til sjølv om det på avgjerdstidspunktet ikkje var påvist smitte i Ørsta. Skulle det visa seg at smittesituasjonen ikkje blir problematisk i kommunen, vil me letta på restriksjonane i løpet av 1–2 veker, opplyser sjukeheimslege Linda Gramshaug Fonseca.

Det er ikkje ønskeleg med besøk på institusjonane som ikkje er avtalt på førehand.

– Pr no ynskjer me ikkje besøk som ikkje er avtala med avdelingane på førehand. Som besøkjande vil personal på jobb spørja dei som ynskjer å komma etter symptom, symptom i nær omgangskrins og reiser siste 14 dagar. Me ynskjer at besøk generelt berre skal avleggjast ved særskilde behov. Somme pasientar er i situasjonar der det å ha pårørande tett på er særleg viktig, det vil me strekka oss langt for å legga til rette for. Me bed om forståing for at me vil tillata meir besøk til somme pasientar. Barn er i utgangspunktet særleg kjærkomne gjestar på sjukeheimane. Nett no vil me med unntak av i spesielle høve, unngå besøk av barn. Barn er rapportert å i større grad ha milde eller ingen symptom og kan vera smitteberarar sjølv om dei verkar friske.

– Til alle våre trufaste gjestar, pårørande, vener, besøksgrupper og skular og barnehagar; me set veldig pris på å ha dykk på besøk gjennom året og ser fram til å ønska dykk velkomne tilbake.