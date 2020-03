Volda kommune med nye koronatiltak

Nyheiter

Kriseleiinga i Volda kommune har hatt møte i dag, og innført nye beredskapstiltak.

Her er tiltaka:

«Volda kommune følgjer Folkehelseinstituttet sine retningsliner og rår tilsette og innbyggjarane om å følgje med på kommunen sine nettsider og følgje desse råda. Volda kommune har i tillegg gjort særskilte tiltak for å sikre kontinuitet i høve til beredsskap og overfor tilsette.

Strukturerer tiltaka på fire område: Beredsskapsmessige omsyn, omsynet til tilsette, omsynet til samfunnet og innbyggjarane, og omsynet til brukarane.

Beredsskapsmessige omsyn

Skjerme personell i kritiske funksjonar ved å oppmode om at ein avgrensar til 15 personar å møtast samtidig. Dette gjeld helsepersonell, branntilsette, driftspersonale for vatn og avløp, tilsette i lønsavdelinga og kommunen si administrative leiing.

Den enkelte leiar må i samband med kontinuitetsplanlegginga/bemanningsplan for krisesituasjon vurdere om antalet må setjast lågare innanfor desse funksjonsområda. I bemanningsplanen skal det også vurderast om kritiske funksjonar må ivaretakast over tid ved at tilsette i definerte funksjonar jobbar frå heimekontor.

Dersom situasjonen tilseier det kan det verte behov for at tilsette i kritiske funksjonar må utsetje ferien.

Omsynet til tilsette

Som arbeidsgjevar set kommunen i gang tiltak overfor tilsette. Ein frårår tilsette å reise utanlands. Den som likevel har vore på utanlandsreise skal vere i karantene i 14 dagar dersom dei har vore i land/område med vedvarande smitte.

Vidare vert det inga deltaking på kurs eller konferansar

Møte skal som hovudregel avhaldast med video/skype, men møte innanfor sjustjernesamarbeidet er unntak dersom møtet ikkje kan avviklast via video og skype. Andre unntak for tenestereiser skal godkjennast av kommunalsjef.

Omsynet til samfunnet og innbyggjarane

Volda kommune avlyser aller arrangement med potensial for møtedeltaking på over 100 personar, og rår andre arrangerer til å gjere det same.

Arrangørar som ynskjer å arrangere arrangement med eit omfang på over 100 personar skal melde dette til kommuneoverlegen ved kommunen sitt postmottak seinast ei veke i forkant. Dette skje ved å fylle ut standardskjema som ligg på kommunen si nettside.

Volda kommune oppmodar kvar enkelt innbyggjar til å ta situasjonen på alvor og ta ansvar for eiga og andre si helse. Innbyggjarane vert oppmoda om å følgje informasjonen frå kommunen via nettside, media og Folkehelseinstituttet sine råd for å førebyggje smitte og skjerme andre dersom ein er smitta eller i risiko for det. Dette gjeld også når det gjeld spørsmål om å reise i inn- og utland.

Personar som har luftvegsinfeksjon og behov for lege, skal ringje legekontoret på førehand og avtale møte. Det er stor pågang på legekontora. Volda kommune oppmodar innbyggjarane til å utsetje legetimeavtalar som ikkje hastar via Helse Norge (helsenorge.no) for at legane kan prioritere dei som har størst behov no.

Omsynet til brukarane

Skular, SFO og barnehagar vert haldne i normal drift.

Folk med luftvegsinfeksjonar eller som kjenner seg sjuke skal ikkje besøkje kommunen sine institusjonar.

Reinhald av kontaktpunkt i kommunale bygg vert forsterka.

Det vert jobba med beredsskapsplan for skulane og barnehagane med sikte på å kunne dele barna/elevane i mindre grupper.

Tiltaka gjeld fram til påske eller til ny melding vert gitt. Volda kommune kjem attende til nærare informasjon om tiltaka skal avgrensast, vedvare ev skjerpast. Dette avheng av utviklinga i smittesituasjonen og Folkehelseinstituttet sine oppdateringar og tiltak overfor samfunnet.