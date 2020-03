Volda kommune har oppretta korona-telefon

Nyheiter

Volda kommune har fått kommunalt telefonnummer for spørsmål om koronasmitte. Telefonnummeret er 970 11 773, og er ope frå 12.00 til 15.00.

Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015, og Volda kommune ber dei som berre har generelle spørsmål om koronaviruset om å ringje dette.

- Dersom du ringer på grunn av luftvegsinfeksjon OG har vore og reist i risikoområder eller hatt kontakt med nokon som har fått påvist koronavirus, skal du ringe legevakt på telefon 116 117 eller til Volda legesenter på telefon 70 05 89 00, skriv kommuneoverlegen på Volda si heimeside.

Siste opplysningar om korona-stoda i Volda er at dei to som vart testa for koronavirus sist veke testa negativt. Sjølv om prøveresultatet var negativt må dei halde heimekarantenen i 14 dagar etter heimkomst. To nye personar som har vore på reise og har fått luftvegssymptom har også blitt testa, og prøveresultata er venta å kome svært snart.