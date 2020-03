Vil stanse arrangement med over 100 deltakarar

Nyheiter

På ein pressekonferanse på Volda rådhus onsdag ettermiddag orienterte Volda kommune om dei nye råda til innbyggjarane. Råda bygger på det kommunane og fylkesmannen har blitt samde om i løpet av onsdag.

– Kommunen avlyser alle arrangement med potensial for møtedeltaking på over 100 personar, og vi rår andre til å gjere det same, seier ordførar Sølvi Dimmen.

Kommunen kan ikkje pålegge arrangørane å avlyse, men dei som ønskjer å ha større arrangement må melde frå til kommuneoverlegen seinast ei veke i forkant. Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol legg ikkje skjul på at ho helst ser det ikkje blir slike arrangement.

– Det skal gode grunnar til at eg synest det er ein god ide at nokon held eit arrangement med over 100 personar til stades, seier Kaldhol.

I løpet av dagen har det kome meldingar om fleire avlysingar både i Ørsta og Volda. Av store arrangement som er i faresona er X2-festivalen og Bygdepride. Dessutan kan høgtider som konfirmasjon bli berørt.

– Alle må vere med på korona- dugnaden og følge råda som vert gitt, seier ordførar Sølvi Dimmen.

Rådet omfattar alle store forsamlingar, og stader der mykje folk er samla, både ute og inne.

– Vi er avhengige av at innbyggjarane er med på å ta ansvar. Vi oppmodar folk til å ikkje samle seg i store flokkar, seier kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol.

Råda knytt til arrangement gjeld fram til påske, men kommuneleiinga bur innbyggjarane på at det kan vare lenger.

– Det er sannsynleg at råda vert forandra, og det kan kome sterkare råd, seier Kaldhol og Dimmen, og legg til.

– Men vi kan ikkje spå.

Det er førebels ikkje konstatert koronasmitte i Volda, men ein av fastlegane er i karantene.

-Kva kan de seie om situasjonen for denne legen?

-Han har karantene og ventar på prøvesvar. Han har ikkje vore på jobb etter at han kom frå reise, og gjekk rett i karantene, seier Inger Lise Kaldhol.

Kommuneleiinga seier at det no handlar om å unngå smittespreiing.

– Det vert svært utfordrande for helsevesenet om mange vert sjuke på ein gong, og presset kjem til å verte størst på sjukehusa. No handlar det om å få smitten til å gå saktast mogleg, seier kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol.

Dei nye retningslinene frå kommunane kjem etter at Folkehelseinstituttet tysdag sa at situasjonen har kome inn i ein ny fase.

– Det skjedde ei stor endring i går. No er det smitte ein ikkje har kontroll på. Det har vore gitt ulike råd frå kommunane og det offentlege, og det har vore eit ønskje om å samkøyre. Det har kommunane gjort i dag saman med fylkesmannen, seier Inger Lise Kaldhol.