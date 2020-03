Maks femten personar på politiske møte

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune har i dag kome med innskjerpingar på grunn av faren for korona-smitte. Eit av tiltaka er at politiske møte blir gjennomførte med maks femten personar til stades. Møta blir streama på mrfylke.no/streaming

Også alle andre fylkeskommunale arrangement med fleire enn femten deltakarar vert avlyst. Dette gjeld også deltaking på eksterne arrangement, der det er tenkt at tilsette og elevar skal delta.

Sist veke vart det innført reisestopp for alle utanlandsreiser for elevar og tilsette. Dette betyr mellom anna avlyste skuleturar. I dag er det vedtatt stopp for alle tenestereiser i både inn- og utland. Berre heilt nødvendig tenestereiser innanlands kan bli godkjent.

Skal halde seg heime

Alle tilsette og elevar som har vore og no kjem heim frå utlandet, skal halde seg heime i 14 dagar. I denne perioden skal tilsette, skal så langt det er mogeleg, arbeide heimanfrå og elevar få tilrettelagt undervisning.

Undervisning på vidaregåande skular blir inntil vidare gjennomført, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Tilsette i fylket blir oppfordra til ikkje å reise til utlandet, ikkje å delta på arrangement med større folkemengder.

Bruk av heimekontor skal vurderast for tilsette i risikogrupper, eller som har risikogrupper i husstanden sin. Dette skal vere avtalt med næraste leiar.