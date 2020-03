Håpar å lage festival, men kan bli nedskalert

Nyheiter

Om vel ein månad skal X2-festivalen arrangerast for femtande gong. I tillegg til mykje utandørsaktivitetar er det planlagt konsertar og foredrag i Volda sentrum. Retningslinene som no har kome frå Folkehelseinstituttet gjer at festivalen må gjere vurderingar.

– Vi ser at ein del samarbeidspartnarar og konsertleverandørar avlyser ein del arrangement no i mars. Det er vel ein månad til X2. Vi har kontakt med Volda kommune, hovudsponsor, artistar og andre som står på programmet. Vi er førebudde på endringar, seier festivalsjef Mathias Vasbotn Remmereit.

Per dags dato går X2 som planlagt, men det kan bli endringar etter kva slags restriksjonar som vert innført.

– Vi har ein festival der mykje skjer på ulike stadar med varierande storleik på publikum.

Om X2 må skalere ned eller kansellere arrangement er det mest truleg på konsertsida.

– Det er der det vil ramme, men det er mogleg å finne løysingar og vi har framleis ein månad att. Vi høyrer på råda og restriksjonane. Vi håpar å få til eit arrangement der folk har det fint, kan slappe av og ha det kjekt. Det må ikkje bli anstrengt for festivaldeltakarane. Vi vil vere trygge på at det blir ei god oppleving for alle.