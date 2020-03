- Folk må bruke vitet

Nyheiter

Under krisemøtet om korona-viruset i Ørsta kommune onsdag morgon orienterte seksjonsleiar Inger Berknes Liadal for omsorg og sjukeheim. Ho opplyste at det er laga ein detaljert plan for korleis sjukeheimane og heimebasert omsorg skal møte koronasmitten.

– Vi har sjekka lageret vårt, og har utstyr for nokre veker, fortalde Liadal.

Bekymringa er at sjukeheimane har for få senger til å takle ein ekstraordinær situasjon.

– Vi har ingen ledige rom, men vi er i gang med prosessar for korleis vi skal takle dette, sa Berknes Liadal.

Ho understreka at planane også gjeld smittehygiene og produksjon for kjøkken og vaskeri.

Ørsta kommune følgjer råda og restriksjonane frå Helsedirektoratet. Pasientar i sjukeheim, heildøgns omsorgsbustader og døgnplassar har ifølgje direktoratet auka risiko for alvorleg sjukdomsgang ved smitte av COVID-19. Det er lagt inn restriksjonar for besøk for tre ulike grupper. Dei som har vore i område med spreiing av COVID-19 dei siste fjorten dagane, personar som dei siste fjorten dagane har vore i nærkontakt med personar med smitte og personar som dei siste fjorten dagane har hatt teikn til luftvegsinfeksjon. Heile brevet frå Helsedirektoratet kan lesast her.

Liadal oppmodar at folk brukar vitet og tenkjer seg om før dei besøker institusjonane.