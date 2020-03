Avlyser Vårofferdagen på Ørsta bedehus på grunn av korona-fare

Nyheiter

- Etter at Folkehelseinstituttet i går skjerpa inn restriksjonane, vedtok vi i styret i Ørsta Bedehus å avlyse Vårofferdagen som skulle arrangerast komande laurdag.

Det fortel Elisabet Henanger Aarflot i bedehusstyret.

- Då vi i helga utforma annonse om Vårofferdagen, var det ikkje i våre tankar at det skulle verte aktuelt å avlyse på grunn av korona-smittefare. Men etter at vi registrerte dei strenge restriksjonane frå Folkehelseinstituttet bestemte vi oss for å avlyse. Så skal i alle fall ikkje vi bidra til smittespreiing, seier Henanger Aarflot.

Folkehelseinstituttet skriv blant anna:

«FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene. Anbefalingen gjelder også for eksempel kantiner eller forsamlingslokaler i skoler, universiteter og arbeidsplasser som tar flere enn 500 personer på én gang. Anbefalingen gjelder ikke undervisning i skoler eller universiteter, eller for eksempel arbeid i store haller. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring.»

- Dermed vurderte vi at det var rett å avlyse. Dette er eit av vårens høgdepunkt, med fullt både i storhallen og peisestova. Det var planlagt underhaldning med barnekor, i tillegg til andakt og basar. Om det blir aktuelt å arrangere Vårofferdagen seinare, får vi sjå.