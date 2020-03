Nyheiter

Det seier lege Unni Natås ved Ørsta legesenter. Ho er leigd inn som smittevernlege av Ørsta kommune, og arbeider no intenst med å bu Ørsta-samfunnet på at korona-smitten kjem til regionen.

Onsdag morgon vart det sett krisestab i Ørsta kommune. Der var alle leiarane i kommunen samla, i tillegg til Natås frå legesenteret. Møtet handla om å få klarlagt kor budde kommunen er på at ein korona-epidemi bryt ut i kommunen, og kva tiltak som skal setjast i verk.

Situasjonen per onsdag morgon var at to personar er i karantene, og der det vert venta på svar på prøvene.

– Desse to har vore i område der det er koronasjukdom, og dei hadde symptom på mogleg sjukdom, orientere Natås om stoda der og då.

Vidare etterlyste ho at kommunen og legesenteret fekk fram ein avtale om vidare innsats.

– Til dømes at vi får kjøpt fri to legar som kan ta seg av prøvetakinga. Det bør etablerast ein stasjon på nedsida av legesenteret for prøvetaking, sa Natås.

Viss det er mistanke om koronasmitte, skal ikkje folk inn på sjølve legesenteret, og prøvene må takast utandørs.

Ordførar Stein Aam understreka då møtet starta at det var viktig å halde på roa.

– Men at vi skal vere budde, sa Aam.

Kommunedirektør Wenche Solheim poengterte at kommunen så langt har følgt råda frå Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi er i gang med å få inn utstyr, og vi må førebu oss på at eit eventuelt utbrot vil vere ei stor belastning på helsevesenet. Vi må ha ein beredskap som sikrar drift av skule og barnehagar. Vi er også bedne om å setje i verk tiltak på flyplassen, sa Solheim.





Etter hennar syn er det no viktig at folk ikkje får panikk, og at drifta må gå sin gang.

– Dei som ikkje har symptom må gå på jobb, sa Solheim.

Inger Berknes Liadal, leiar i seksjonen for omsorg og sjukeheim opplyste at det er laga ein detaljert plan for korleis sjukeheimane og heimebasert omsorg skal møte koronasmitten.

– Vi har sjekka lageret vårt, og har utstyr for nokre veker, fortalde Liadal.

Bekymringa er at sjukeheimane har for få senger til å takle ein ekstraordinær situasjon.

– Vi har ingen ledige rom, men vi er i gang med prosessar for korleis vi skal takle dette, sa Berknes Liadal.

Ho understreka at planane også gjeld smittehygiene og produksjon for kjøkken og vaskeri.

For skular og barnehagar er det enno ikkje laga ein eigen beredskapsplan.

– Men det vil ikkje vere problem for oss å drive med heimeundervising, sa seksjonsleiar Kirsti Øye Driveklepp.

Ho etterlyste meir informasjon om korleis skulen skal gå fram overfor born som frå før har andre sjukdommar, og som kan vere ekstra utsette.

Smittevernlege Natås kunne ikkje understreke sterkt nok kor alvorleg stoda er: – Det er berre eit tidsspørsmål før det heile veltar innover oss. Det er prognosar på at over to millionar i Noreg kan verte smitta. Vi må unngå at vi får ein topp raskt, men at folk vert sjuke over tid. Slike kan sjukehusa makte å behandle dei som vert sjuke. Det er prognosar på at 22.000 treng intensivbehandling på sjukehusa, sa Natås.

Ho understreka at alle som har vore i definerte risikoområde i utlandet skal melde seg, ta prøver, og gå i automatisk heimekarantene.

– Kva med dei som har vore i Oslo og Bergen, der smitten ser ut til å ha kome ut av kontroll?

– Folkehelseinstituttet sa tysdag at vi no har ein heilt ny situasjon. Det må vi halde oss til, seier Natås til Møre-Nytt.