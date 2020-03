Nyheiter

Siste helga i mars skulle Kiwi hall-cup arrangerast i Volda og Ørsta. No har klubbane, i samarbeid med hovudsponsoren, bestemt at seg for at cupen blir utsett på ubestemt tid.

– Fotballcup skal vere kamp, aktivitet, moro, smoothie, besteforeldre på sidelina, pølse i brød, smil, latter, premieutdeling, jubel, klemming, FairPlay-helsing, blodig alvor og leik. Det skal ikkje vere usikkerheit, frykt, tiltak, avstand, lite publikum, Korona … Og det skal i alle fall ikkje vere etterfølgt av karantene, og endå meir usikkerheit og frykt, skriv cupnemnda i eit skriv.

Det vert opplyst at dei gjer alt for å få arrangert cupen på eit seinare tidspunkt.

– Vi har kome fram til at å gjennomføre cup slik situasjonen er no er heilt uaktuelt for oss. Det er framleis berre ei anbefaling å avlyse, ikkje eit krav. Men vi tenkjer at den usikkerheita er noko vi ikkje vil stå inne for.