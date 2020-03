Nyheiter

Ørsta kommune melder på sine heimesider at to nye personar er sett i heimekarantene. Dei to er i same husstand, og begge har luftvegssymptom. Dei er testa, men det ligg ikkje føre prøvesvar enno.

Dei to har vore i utlandet og i eit område som står på lista til Folkehelseinstituttet der det er korona-sjukdom.